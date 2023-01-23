الاتحاد الاوراسي يعلن عن قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع ايران

العالم - ايران

وقال اسبلنوف لوكالة ريانوفستي الروسية " لقد اجرينا نحن وايران مفاوضات هامة جدا لحل عدد من القضايا الهامة ، ونحن واثقون بأن هذه الاتفاقية ستوقع في القريب العاجل.

كما اشار اسبلنوف الى النتائج الهامة لهذه المفاوضات واكد على الافق الواسع المتاح امام تعزيز التعاون مع ايران.

وشدد اسبلنوف ايضا ان العنوان الرئيسي لهذه المفاوضات التي جرت مع ايران كان الغاء كافة الرسوم الجمركية تقريبا في التجارة المتبادلة بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي وخاصة روسيا.

من جهتها اعلنت اللجنة الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الاوراسي في بيان ايضا : خلال الاسبوع الماضي واثناء المفاوضات التي جرت في طهران تم التوقيع على مذكرة تفاهم من اجل ابرام اتفاق قادم بين الجانبين ، وقد اجرى الجانب الايراني يوم الخميس الماضي برئاسة مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة علي رضا بيمان باك ، مفاوضات مع وفد من الاتحاد الاوراسي برئاسة وزير تجارة الاتحاد اندريه اسبلنوف.

واضاف البيان : ان ايران والاتحاد الاقتصادي لمنطقة اوراسيا (EAEU) قد اتفقا على معظم القضايا الرئيسية من اجل استكمال المفاوضات حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة وكذلك الوصول بحرية الى الاسواق فيما عدا بعض المنتجات الزراعية التي ستستمر المفاوضات بشأنها".

وحسب هذا البيان فان التبادل التجاري بين اوراسيا وايران خلال عام 2021 شهد ارتفاعا بنسبة 74 بالمئة كما ارتفع ايضا في الشهور الـ 10 الاوائل من العام 2022 بنسبة 25 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

واضاف البيان " ان آفاق تطوير التعاون الطويل الامد والمتبادل والمربح بين هذا الاتحاد والجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال النقل والتعاون في الصناعة والزراعة وضمان الأمن الغذائي وكذلك في باقي المجالات هي ملفتة للنظر وان الاتفاقية المقبلة تهيء امكانية ابرام صفقة قوية .