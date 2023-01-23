ألمانيا تنشر "باتريوت" في بولندا وتزود أوكرانيا بدبابات عبر دول ثالثة

العالم - أوروبا

وتعمل القوات الجوية الألمانية على نقل أول نظامين من أنظمة الصواريخ الثلاثة التي وعدت بكين بتسليمها إلى بولندا، من مكلنبورغ فوربومرن.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن أنظمة "باتريوت" المرسلة سيتم نشرها في مواقع حول مدينة زاموسك الواقعة جنوبي شرق بولندا على بعد حوالي 60 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وحوالي 110 كيلومترات من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.

ألمانيا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بدبابات عبر دول ثالثة

في السياق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن بلادها مستعدة للسماح لدول ثالثة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ألمانية الصنع إذا تم تقديم أي طلبات من هذا القبيل.

وأوضحت بيربوك لمحطة LCI الفرنسية، أمس الأحد، إنه "في الوقت الحالي لا يوجد طلب للدبابات، لكن إذا طُلب منا، فلن نعارض".

من جهته قال رئيس الوزراء البولندي اليوم الاثنين إن حكومته ستطلب من ألمانيا الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، مضيفا أنها تعتزم إرسالها سواء وافقت برلين أم لا.