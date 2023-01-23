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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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نبض السوشيال
فيانشيسلاف فالودين: لابد من الاشارة الى ان المحادثات التي جرت كانت واضحة وشفافة واتخذنا بعض القرارات
فيانشيسلاف فالودين: الاجتماع جرى في اطار اللجنة العليا بين الطرفين وطرحت خلاله مواضيع مهمة وان العلاقات متطورة ودخلت مراحل جديدة
فيانشيسلاف فالودين: اللقاء حضي بمناقشات كثيرة ووضعنا القرارات المتخذة في برنامج عملنا
قاليباف: تناولنا قضايا التجارة والجمارك وتسهيل الامور والتعاون المصرفي والمالي بين البلدين
قاليباف: اخذنا بعين الاعتبار الاولويات المتعلقة بالنفط والغاز والاستثمار وما يجب ان يتم في هذا الاطار وكذلك مشروع الشمال والجنوب
قاليباف: بالتوازي مع الفرص والعلاقات الموجودة هناك تحديات كالحظر الظالم على روسيا وايران ما يحتم القيام بالمزيد من التنسيق والتعاون المشترك
مؤتمر صحفي مشترك لرئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف ورئيس الدوما الروسي فيانشيسلاف فالودين
كنعاني: جريمة أكبري استهدفت الأمن القومي للبلاد
كنعاني: اكبري اعترف بتجسسه لصالح بريطانيا وحكم عليه بالاعدام
كنعاني: لايران الدور المصيري في مساعدة العراق والتعاون معه في مختلف المجالات خصوصا الطاقة
قاليباف: بالتوازي مع الفرص والعلاقات الموجودة هناك تحديات كالحظر الظالم على روسيا وايران ما يحتم القيام بالمزيد من التنسيق والتعاون المشترك
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.