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قاليباف: بالتوازي مع الفرص والعلاقات الموجودة هناك تحديات كالحظر الظالم على روسيا وايران ما يحتم القيام بالمزيد من التنسيق والتعاون المشترك

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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