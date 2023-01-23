موسكو تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»

العالم- روسيا

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير (شباط) 2023»، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

في السياق، انتقدت الحكومة الروسية تعهدات الولايات المتحدة بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وقالت إنها جزء من حرب نفسية.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن تصريحات واشنطن بشأن عمليات تسليم محتملة لصواريخ «إم جي إم140- أتاكمز» التي يبلغ مداها 310 كيلومترات، إلى كييف، هي جزء من حرب نفسية، وفقاً لوكالة أنباء تاس الرسمية الروسية.



وأضاف ريابكوف: «هذا أحد عناصر الحرب النفسية والحرب الهجينة المتواصلة والمتزايدة من قِبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة ضد روسيا». وأكد أن الجانب الروسي أعلن مراراً أن التصعيد هو «أخطر مسار» وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها.



وأوضح ريابكوف أن «أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق في كل الأحوال وكل المُعدات العسكرية التي تصل (إلى أوكرانيا) بوتيرة متسارعة من مصادر مختلفة سيجري سحقها حرفياً»، وفق وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس».