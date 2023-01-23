الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»

موسكو تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، طرد السفير الإستوني، متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»، بعدما طردت إستونيا، في وقت سابق من الشهر الحالي، 21 دبلوماسياً روسياً وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

العالم- روسيا

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: «يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في السابع من فبراير (شباط) 2023»، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

في السياق، انتقدت الحكومة الروسية تعهدات الولايات المتحدة بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وقالت إنها جزء من حرب نفسية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن تصريحات واشنطن بشأن عمليات تسليم محتملة لصواريخ «إم جي إم140- أتاكمز» التي يبلغ مداها 310 كيلومترات، إلى كييف، هي جزء من حرب نفسية، وفقاً لوكالة أنباء تاس الرسمية الروسية.

وأضاف ريابكوف: «هذا أحد عناصر الحرب النفسية والحرب الهجينة المتواصلة والمتزايدة من قِبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة ضد روسيا». وأكد أن الجانب الروسي أعلن مراراً أن التصعيد هو «أخطر مسار» وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأوضح ريابكوف أن «أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق في كل الأحوال وكل المُعدات العسكرية التي تصل (إلى أوكرانيا) بوتيرة متسارعة من مصادر مختلفة سيجري سحقها حرفياً»، وفق وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس».

روابط ذات صلة

مدفيديف يدعو دول الناتو للتخلي عن أوهامها في تدمير روسيا

نائب أمريكي يطالب بنقل صواريخ باليستية إلى كييف لشن ضربات على القرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب رئيس الجمهورية: تم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة

 رئيسي: أكثر من 90 بالمائة من الادوية تنتج في الداخل

رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية: العقوبات والتهديدات لن تعيق تطور العلاقات بين إيران وروسيا

موسكو تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ«العداء لروسيا»

متحدث قوى الأمن الداخلي: ضبط 9300 سلاح خلال أعمال الشغب الاخيرة

بحث طبي سوري يفوز بجائزة عالمية