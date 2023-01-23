متحدث قوى الأمن الداخلي: ضبط 9300 سلاح خلال أعمال الشغب الاخيرة

العالم - ايران

وأشار حاجيان في مؤتمر صحفي إلى الحرب المركبة ضد إيران لزعزعة الأمن فيها وقال: إرسال السلاح إلى داخل البلاد يشير إلى أن العدو دخل الميدان بكافة قواته لزعزعة الأمن و الاستقرار في البلاد.

كما أشار إلى عدة أهداف لقوى الأمن الداخلي (فراجا) في الفترة الجديدة وقال: تسريع خدمات الشرطة، وتطوير المعايير الأخلاقية للشرطة، و إقامة علاقة هادفة مع النخب والمفكرين، والاهتمام بالفن و وسائل الإعلام، والاستفادة من أحدث النتائج العلمية والتقنية لنيل ثقة الشعب وكسب رأس المال الاجتماعي من هذه الأهداف.

وصرح المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني أن نهج الجديد لفراجا يبتني على التعاطف واحترام الخصوصية للأشخاص و الرد الحاسم للذين يتسببون انعدام الأمن الاجتماعي .