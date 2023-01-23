قانون قيصر ونقص أدوية السرطان

خاص بالعالم

هذه الشريحة الاكثر تضرراً من نقص الادوية ما يزيد من عذاباتهم ويشكل تهديدا مباشراً لحياة الناس وعامل ضغط اضافي على السوريين.

وضمن مجهود الدعم النفسي لمرضى السرطان، اقامت الجمعية السورية في الحسكة لعلاج سرطان الاطفال ورعايتهم، نشاطاً ترفيهياً بمشاركة 30 طفلا من المصابين بمرض السرطان بالتعاون مع كنيسة السيدة العذراء في حي الناصرة بمدينة الحسكة.

وتضمنت الانشطة عروض كروتونية وألعاب للاطفال ومسابقات وتوزيع الهدايا لكل الاطفال المشاركين في النشاط بمشاركة بابا نويل.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الاصفري.

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