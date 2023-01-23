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قانون قيصر ونقص أدوية السرطان

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

استهدف قانون قيصر الجائر العقوبات التي جاءت بعده القطاع الدوائي في سوريا، والذي ترك الاثر السلبي الاكبر على مرضى السرطان وحرمهم من العلاج ما يهدد الآلاف منهم في ظل صمت دولي. 

خاص بالعالم

هذه الشريحة الاكثر تضرراً من نقص الادوية ما يزيد من عذاباتهم ويشكل تهديدا مباشراً لحياة الناس وعامل ضغط اضافي على السوريين.

وضمن مجهود الدعم النفسي لمرضى السرطان، اقامت الجمعية السورية في الحسكة لعلاج سرطان الاطفال ورعايتهم، نشاطاً ترفيهياً بمشاركة 30 طفلا من المصابين بمرض السرطان بالتعاون مع كنيسة السيدة العذراء في حي الناصرة بمدينة الحسكة.

وتضمنت الانشطة عروض كروتونية وألعاب للاطفال ومسابقات وتوزيع الهدايا لكل الاطفال المشاركين في النشاط بمشاركة بابا نويل.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الاصفري.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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