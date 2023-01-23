جوزيب بوريل يكشف عن "السر الخطير" وراء القرار الأوربي ضد حرس الثورة!

العالم – كشكول

اما "السر الخطير" الذي كشف عنه بوريل، والذي كان وراء قرار البرلماني الاوروبي، هو ان البرلمانيين الاوروبيين "لا يعجبهم"! حرس الثورة الاسلامية، و "عدم الاعجاب هذا" هو السبب الاول والاخير، وراء هذا القرار، وليس "إخماد ايران لاعمال الشغب" ، او "تزويدها روسيا بالمسيرات"، كما جاء في قرار البرلمان الاوروبي، فبوريل قالها وبالضرس القاطع: انه "لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني"!!.

شهادة بوريل، اكبر دليل، على تفاهة الدوافع والاسباب التي تقف وراء قرارات البرلمان الاوروبي، والذي تتحكم بأعضائه، جهات ولوبيات مكشوفة ومعروفة بحقدها على ايران والشعب الايراني.

كلمة اخيرة نقولها للاوروبيين الذين لا "يعجبهم" حرس الثورة الاسلامية في ايران، ان حرس الثورة ، سيبقى الحصن الحصين لايران، والذي تتكسر عند اسواره مؤامراتكم، ومخططاتكم، واحقادكم، وستبقى ايران شامخة منيعة بهذا الحصن العالى.. فـ"موتوا بغيظكم".