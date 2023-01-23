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رويترز: الحكومة البريطانية تفرض اجراءات الحظر على عدد من قيادات حرس الثورة الاسلامية

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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