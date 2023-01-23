"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي

العالم - أفغانستان

وجاءت تصريحات متقي، خلال لقاء جمعه بسفير إيران في العاصمة الأفغانية كابول، حسن كاظمي قمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، فقد ناقش الجانبان القضايا السياسية والاقتصادية، وأكدا على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة.

كما ناقش كاظمي قمي في لقائه مع أمير خان متقي، تطوير العلاقات الشاملة وحق إيران في المياه.

وأضاف أنه يجب بذل جهود تتماشى مع إدارة المياه لمنع إهدار المياه.

ويبلغ طول نهر هيرمند 1300 كيلومتر، وينبع منبعه في جبال هندو كوش إلى الغرب من كابول، وينتهي باتجاه الجنوب الغربي، ويفرغ مياهه في بحيرة هامون في مقاطعة سيستان - بلوجستان الإيرانية.