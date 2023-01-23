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لماذا تمثل ايران التحدي الابرز لحكومة نتنياهو ويعجز الكيان عن مواجهتها؟

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي والمحلل السياسي خالد الرواس، ان الصهاينة يعتبرون انهم يواجهون مشروعاً حقيقياً تقوده ايران بعدما انشأت محوراً للمقاومة في المنطقة.

خاص بالعالم

وقال الرواس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان هذا المحور هو ضد وجود "اسرائيل" في فلسطين، مشيراً الى ان العنوان الابرز منذ نجاح الثورة الاسلامية في ايران هو استعادة كل الحقوق المسلوبة من بحرها الى نهرها، مشدداً على ان هذا الامر بدأ يقلق الصهاينة منذ حينه، لذلك التصريحات الاسرائيلية والتشكيك بقدرة "اسرائيل" وحدها ان تضرب ايران، هي في محلها، لانها لا تستطيع ان تضرب الجمهورية الاسلامية بدون المساعدة الامريكية التي تتحفظ على هذا الموضوع.

واوضح الرواس، صحيح ان ليس كل الامريكيين مع الاتفاق النووي كما ان ليس الصهاينة مع ضرب ايران، وبالتالي هناك التباس حقيقي في الساحة السياسية داخل الكيان تمنع "اسرائيل" وتكتفي بالتهويل، معتبراً انه لن يكون هناك اي ضربة لايران لان تل ابيب ستدفع ثمناً باهظاً وتقول ان الدخول في هذه المسألة ليس كالخروج منها.

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