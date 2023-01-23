العالم-اليمن

وكتب عبد الغني جغمان في تغريدة على تويتر.. سقطرى مهددة بالخروج من قائمة التراث العالمي.. ما يحدث حاليا من عبث وتسرب نفطي في شواطئ الجزيرة يعد كارثة بكل المقاييس.

وأضاف..في عام 2008، تعد جزيرة سقطرى واحدة من أكبر الجزر العربية واليمنية، والتي تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتنوعها البيولوجي الغني؛ هناك أكثر من 900 نوع من النباتات، 37٪ منها مستوطنة، والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم. أكثر من 290 نوعا من الطيور، و11 نوعا مستوطنا،وحوالي 680 نوعا من الأسماك، و230 نوعا من الشعاب المرجانية الصلبة (5 منها مستوطنة)، و30 نوعا من الشعاب المرجانية الناعمة، و300 قشريات (7 منها مستوطنة)، و490 رخويات، و230 طحالب، وغيرها







يشار الى أن الإمارات العربية نشرت قواتها المحتلة في الجزيرة كجزء من العدوان العسكري على اليمن بقيادة السعودية و امريكا وقامت بأعمال سلب ونهب ودمرت الحياة النباتية فيها.

وفي 3 مايو 2018، نشرت الإمارات أكثر من 100 جندي في الجزيرة، واستولت على منشآت رئيسية مثل مطار سقطرى ورفعت تلك القوات علم دولة الإمارات في خطوة غير قانونية كما قامت طائرات شحن إماراتية بنشر الدبابات ووسائل النقل المدرعة والمعدات الثقيلة فيها.