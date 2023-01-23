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"الجبهة الشعبيّة": التصعيد في القدس لن يتوقف وندعو لتصعيد الاشتباك

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكَّدت الجبهة الشعبيّة في فلسطين أنّ اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية وتنفيذهم ما يُسمى بـ"السجود الملحمي"، هو استمرار لمحاولات الاحتلال لفرض سيطرته بشتى الطرق على المدينة المقدسة.

العالم - فلسطين

ورأت الشعبيّة، في بيان صحفي، أنّ التصعيد الإسرائيلي في القدس لن يقف عند هذا الحد؛ بل سيسعى الاحتلال إلى تهويد المدينة وتعزيز هيمنته عليها، مُحذرةً من أنّ التصعيد سيُقابل حتمًا بتصعيدٍ شعبي لا يستطيع الاحتلال أو أي كان السيطرة عليه.

وشددت الجبهة على أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مواقع التماس، لافتةً إلى أن الفلسطيني قادر على إفشال كل المخططات التي تستهدف تصفية الحقوق أو تهويد المقدسات.

ورفع مستوطنون متطرفون، صباح الاثنين، العلم الإسرائيلي، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحامهم المسجد.

وأفاد أحد العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن مستوطنين رفعوا العلم الإسرائيلي أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى اليوم.

وقال نائب المدير العام للأوقاف ناجح بكيرات: إن رفع علم الاحتلال وتكرار "السجود الملحمي" الجماعي داخل الأقصى هو حدث خطير جدًّا.

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"الجبهة الشعبيّة": التصعيد في القدس لن يتوقف وندعو لتصعيد الاشتباك

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