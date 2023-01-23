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هولندا ترسل ثماني مقاتلات من طراز F-35 إلى بولندا

هولندا ترسل ثماني مقاتلات من طراز F-35 إلى بولندا
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، عن إرسال ثماني مقاتلات من طراز F-35 تابعة للقوات المسلحة الهولندية إلى بولندا، للمشاركة في مهمتين مختلفتين لحلف "الناتو".

العالم-اوروبا

وبحسب بيان الوزارة: "ستكون أربع مقاتلات متاحة في فبراير ومارس، للقيام بدوريات في المجال الجوي لحلف الناتو فوق أوروبا الشرقية، وستكون اثنتان منها في حالة تأهب دائم لتتمكن من تنفيذ اعتراض في غضون دقائق قليلة، بينما ستكون الاثنتان الأخريان في الاحتياط.

وستستخدم أربع طائرات إضافية في برنامج تدريب الشركاء، وأشارت الوزارة، إلى أن هذا البرنامج "يعزز وجود الناتو على الجناح الشرقي ويساعد في تعزيز التعاون" بين مختلف دول حلف "الناتو".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الفرنسي الألماني عقب اجتماع له، عزم ألمانيا وفرنسا إجراء تدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا.

وجاء في بيان مشترك، عن اجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأحد: "تؤكد برلين وباريس التزامهما بالشراكة عبر الأطلسي وحلف شمال الأطلسي، الذي يظل حجر الزاوية للأمن الأوروبي".

وقال البيان: "من أجل دعم حلفائنا الشرقيين، ستخطط القوات المسلحة لتدريبات مشتركة للواء الفرنسي الألماني في ليتوانيا ورومانيا".

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هولندا ترسل ثماني مقاتلات من طراز F-35 إلى بولندا

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