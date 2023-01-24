مقتل 39 مسلحاً من 'الشباب' في إقليم مدق بالصومال

العالم- إفريقيا

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن قائد قوات المشاة الجنرال بيحي تهليل، قوله إن "الجيش قتل 39 عنصراً من مليشيات الخوارج الإرهابية في عملية نفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في المناطق الغربية من مدينة حررطيري".

وأشار الجنرال بيحي، إلى أن الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول مسلحي الشباب في الأحراش والمناطق النائية، وتمكن الجيش من مصادرة أسلحة وذخائر من عناصر الجماعة، وانتشرت جثثهم في ساحات المواجهات.

وأوضح بيحي أن عناصر "الشباب" أحرقوا عدداً من السيارات الخاصة بسكان القرى والبلدات، وكذلك أحرقوا آلياتهم العسكرية بعد تعذر استخدامهم بسبب مطاردات الجيش والغارات الأجنبية التي تستهدف تنقلاتهم العسكرية.

ويأتي هذا بعد يوم من مواجهات عنيفة دارت بين القوات الأمنية ومسلحين من "الشباب" الذين كانوا قد اقتحموا بلدية مقديشو، بعد هجوم انتحاري استهدف إحدى البوابات الرئيسة لبلدية العاصمة.

وقال مسؤول صومالي، في حديث لوسائل الإعلام المحلية، إن هجوم مسلحي الشباب انتهى بعد تصفية جميع المهاجمين الستة على يد القوات المسلحة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه عند المدخل الأمامي لمقر بلدية مقديشو، أعقبه تسلل 6 من مسلحي الجماعة إلى الداخل، لكن تمت تصفيتهم. وعرضت شرطة مقديشو 6 جثث من مسلحي الشباب داخل بلدية مقديشو.