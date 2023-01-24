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وزيرة مالية العراق: نمتلك مستلزمات الاقتصاد القوي

وزيرة مالية العراق: نمتلك مستلزمات الاقتصاد القوي
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزيرة المالية لعراقية طيف سامي مساء الاثنين، امتلاك العراق لمستلزمات الاقتصاد القوي، فيما ناقشت اهداف الخطة المالية الفصلية لعام 2023.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزيرة "ترأست اليوم (أمس الاثنين)، اجتماعاً موسعاً لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، وبحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين فيها".

وناقش الاجتماع، وفق البيان، "أهداف الخطة المالية الفصلية لعام 2023، والفقرات الأساسية التي تنطوي على تطوير الاقتصاد وضبط التدفقات النقدية والخدمات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري في الجانب المالي والاقتصادي".

وتابع الاجتماع "دراسة أهم متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي وفق رؤية للأعوام (2023-2025)، التي تتعلق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق وتعظيم جانب الايرادات خارج القطاع النفطي، وغيرها من الرؤى المنسجمة مع معايير النهوض بالاقتصاد الوطني".

وبينت وزيرة المالية، أن "العراق يمتلك لمستلزمات الاقتصاد القوي، مؤكدةً ان الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أمثل للأهداف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، والمتجسدة بتعزيز فرص جذب الاستثمار والنهوض بمشاريع البنى التحتية وتصحيح مسار السياسة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين العراق ومختلف المؤسسات المالية العالمية الداعمة لترسيخ نظام مالي واقتصادي متوازن ومستدام".

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