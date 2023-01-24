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بالفيديو: لهذا السبب.. أعتقل الداعية عوض القرني!

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

يوما بعد يوم تحظى قضية الحكم بإعدام الداعية السعودي عوض القرني باهتمام الناشطين الحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل.

العالم - خاص بالعالم

تداول الناشطون مؤخرا فيديو للقرني فيه مجموعة من المواقف التي أطلقها واعتبر الناشطون أنها تبين بوضوح لماذا اعتقله ولي العهد محمد بن سلمان وتم الحكم عليه بالإعدام.

وحضيت قضية القرني بتفاعل كبير على مواقع التواصل حيث جاء في حساب "معتقلي الرأي" حول هذا الموضوع: "منذ اعتقاله في سبتمبر 2017 قاسى كثيرا في العزل الانفرادي، وتعرض لإهمال صحي متعمد حتى نقل مرتين إلى المستشفى! علاوة على ذلك، عرض على محاكمات سرية وطالبت النيابة العامة بـ "قتله تعزيرا".

وكتب "تركي الشلهوب" حول هذا الموضوع مغردا: "قد تسقط الدولة بظلم رجل اشتد عليه الظلم فدعى الله فاستجاب له".

كما تداول الناشطون رسم ساخر كتب عليه: "النيابة السعودية تطالب بإعدام الشيخ عوض القرني بسبب تغريدة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو: لهذا السبب.. أعتقل الداعية عوض القرني!

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