هكذا علق النشطاء العرب حول التظاهرات في كيان الاحتلال +فيديو

العالم - خاص بالعالم

يقول بعض المتابعين إنه لو عرف بنيامين نتنياهو بأن حكومته الجديدة ستفجر غضبا عارما في الشارع، لما قبل بتشكيلها، حيث خرجت تظاهرات حاشدة ضدحكومته الجديدة وسياساتها الداخلية والخارجية، والمشهد لم يعتد نتنياهو عليه ربما في السابق.

وتفاعل النشطاء العرب حول ما يجري داخل الكيان الاسرائيلي حيث كتب "محمد الهوساوي" حول هذا الموضوع مغردا: "مظاهرات حاشدة في "اسرائيل" ضد حكومة نتنياهو واجمل مافي المظاهرات هو رفع أعلام فلسطين التي هي رمز لكل الأحرار بالعال".

وجاء في حساب "قمة يماني" حول هذا الموضوع: "ما يحصل في الكيان الإسرائيلي من ربيع عبري حقيقي حرفوا الأنظار عنها في إعلامهم المهول بقضية إحراق القرآن في السويد. الحدثان مرتبطان لتشتيت الإنتباه ولحرف الأنظارإلى وجهة بعيدة إلى منطقة غير فلسطين المحتلة التي تشتعل بربيعها الذي طال أنتظارنا له".

وغردت "عبير طهبوب" حول هذا الموضوع كاتبة: "اللهم اضرب اليسار باليمين وأخرجنا من بينهم محررين".

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