أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-خراسان ..

أوروبا تتراجع مقابل حرس الثورة .. وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي لم يدعموا قرار البرلمان الأوروبي.

- وطن امروز ..

هرب من بروكسل لفيينا.. إمتناع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي عن تأييد قرار البرلمان الأوروبي.

- افكار ..

قاليباف .. إجتماع اللجنة العليا المشتركة بين إيران وروسيا فرصة مناسبة لمواجهة الحظر الغربي.

- ابرار ..

وزير الخارجية منددا بحرق المصحف الشريف بالسويد ..لاينبغي أن تتحول الإساءات للمسلمين لأمر عادي.

- كيهان ..

تظاهرات شعبية ضخمة في اليمن وتركيا والعراق تنديدا بحرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد.

- جمهوري اسلامي ..

الهجمات السعودية توقع ثمانية وتسعين مدنيا يمنيا بين قتيل وجريح منذ مطلع العام.

- سياست روز..

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لهدم منازل فلسطينية بالقدس إرضاء للأحزاب الأكثر تطرفا بحكومته.

- عصر ايرانيان ..

كابوس حركة السترات الصفراء يطارد الرئيس الفرنسي ماكرون مع إستمرار التظاهرات الإحتجاجية .

- افتاب يزد ..

المستشار الألماني شولتز لبايدن.. لن نرسل دبابات لأوكرانيا لأننا نخاف من روسيا وبوتين .

- اطلاعات ..

تفاهم بين دمشق والفصائل الكردية بسوريا بشأن صيانة وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية .

- جوان ..

ميدفيديف.. موسكو تتحرك لتشكيل حلف عسكري مقابل الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات .

- مردم سالاري ..

نتنياهو يضطر للتراجع مقابل المعارضة بشأن لائحة إصلاح القضاء في الكيان الصهيوني .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( القرار الأوروبي المتهالك لن يحقق شيئا)..

ليس من المبالغة القول ابدا ان قرار البرلمان الاوروبي ضد قوات حرس الثورة , انعكاس حاقد ومتسرع للاحباط الغربي مقابل قدرة واستقرار الجمهورية الاسلامية في ايران رغم كل الضغوط والمخططات التي تستهدفها .

(قرار البرلمان الأوروبي يفتقر للحد الأدنى من العقلانية لتجاهله واقع الدور الرئيسي لحرس الثورة في إنقاذ المنطقة وحتى أوروبا من الإرهاب )

وفي كل الاحوال لن يوقف هذا القرار الخاطئ بامتياز قوات حرس الثورة عن مواصلة العمل من وحي مسؤولياتها في مكافحة الارهاب بكل اشكاله وفي صيانة امن واستقرار البلاد.

والمسألة هنا هي ان قرار البرلمان الاوروبي جسد سطحية الرؤية الاوروبية للقضايا وتاثرها بالاملاءات الامريكية كما يعكس عمق حقد الغرب على بلادنا.

2- جمهوري اسلامي ..

في مقالها ( زلزال في حكومة نتنياهو الجديدة ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

قد تكون اقالة نتنياهو لوزير الداخلية في حكومته الجديدة اذعانا لطلب المحكمة العليا لتورطه بقضايا فساد مالي , بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل , فالوزير المقال " آريه درعي" يترأس حزب شاس الحليف لليكود في الحكومة الائتلافية .

( مشكلة نتنياهو الجديدة, إحتمال إنسحاب حزب شاس من الحكومة الإئتلافية بمقاعده الأحد عشر بالكنيست وبالتالي فقدانها للأغلبية وسقوطها)

وهذا الاحتمال بات مطروحا بقوة الان وفي الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو الحد من ضغوط المعارضة الداخلية بشأن لائحة اصلاح القضاء , ويحاول كذلك ارضاء الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا بحكومته عبر اعطاءه الضوء الاخضر لهدم منازل فلسطينية بشرق القدس مما قد يعجل باندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة بالضفة الغربية .

3- ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا في الشأن السوري يحمل عنوان ( تساؤلات حول مستقبل العمليات العسكرية التركية بسوريا) جاء فيه ..

هذه التساؤلات باتت مطروحة في الواقع مع بدء القوات الامريكية وتنظيم " قوات سوريا الديمقراطية " المدعوم امريكيا في سوريا القيام بدوريات مشتركة في شمال شرق سوريا .

( هناك من يرى أن هذه الدوريات تستهدف الضغط على أنقرة لتحجيم أية عمليات عسكرية تركية ضد هذه الفصائل الكردية المسلحة )

وهناك رؤية تطرح احتمال ان يكون هدف امريكا ايضا والى جانب ذلك, تعزيز رهانها على مثل هذه التنظيمات لمواصلة نهب النفط السوري خلف ذريعة الحليلولة دون اعادة داعش تنظيم صفوفه بسوريا.

وفي كل الاحوال قد تضطر انقرة لاعادة النظر في اطار خططها بشأن القيام بعملية عسكرية كبرى ضد التنظيمات الكردية المسلحة بشمال شرق سوريا لتفادي اي تصعيد مع امريكا .

4- افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( مبادرة ولي عهد السعودية لتعبيد طريق التطبيع )..

ازاحت محافل اعلامية بفلسطين المحتلة الستار عن تحرك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مسار تعبيد الطريق عمليا للتطبيع بشكل كامل وعلني مع الكيان الصهيوني , .. ويبدو ان

( بن سلمان أعطى الضوء الأخضر للسياح من فلسطين المحتلة بقضاء إجازاتهم في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر)

ويخطط بن سلمان لتحويل هاتين الجزيرتين الى مركز سياحي ترفيهي ضخم في البحر الاحمر للسياح من الكيان والعالم الغربي بشكل خاص بايجاد فنادق وكازينوهات ومراكز ترفيهية , وفي الوقت الذي ما زال الرأي العام المصري يرفض اتفاق عام 2016 بين القاهرة والرياض بنقل ملكية هاتين الجزيرتين المصريتين للسعودية .

ومن الواضح للعيان ان تحرك بن سلمان في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي تجاهل تقاليد واعراف المجتمع السعودي المحافظ عبر اندفاعه وراء فرض انماط الحياة الاجتماعية الغربية سيكون له تداعياته الداخلية الخطيرة في نهاية المطاف.

5- قدس ..

في مقالها ( الخلافات والفساد ينخران بأسس الكيان الغاصب ) كتبت صحيفة قدس ..

الكيان الصهيوني يشهد تظاهرات احتجاجية حاشدة بشكل مستمر منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة قبل اقل من شهر الامر الذي يعكس واقع عمق الشروخ السياسية والاجتماعية في هذا الكيان .

وفي ظل هذه الاجواء ..

( جاءت مطالبة المحكمة العليا باقالة وزير الداخلية لتورطه بقضايا فساد مالي , كصب الزيت على نيران الخلافات الداخلية )

نتنياهو لم يجد مفرا من الاذعان لطلب المحكمة العليا لتفادي المزيد من ضغوط المعارضة , الا ان اقالته للوزير "آريه درعي " زعيم حزب شاس وضعه وحكومته الائتلافية برمتها تحت رحمة هذا الحزب اذ يكفي انسحابه من الحكومة الائتلافية بمقاعده النيابية الاحد عشر بالكنيست لتفقد حكومة نتنياهو الهشة اغلبيتها الامر الذي سيؤدي لسقوطها .

وعندها ستعود الامور بالكيان للمربع الاول اي انتخابات مبكرة وتحالفات هشة وصراعات على السلطة لانهاية لها وسط فساد مستشري وفوضى امنية وسياسية عارمة .