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البحرين: العلماء يستنكرون بشدة الإساءة السمجة والمستهجنة بحق القرآن المجيد

البحرين: العلماء يستنكرون بشدة الإساءة السمجة والمستهجنة بحق القرآن المجيد
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط البحريني "يوسف الجمري" في تويتر بيانا لكبار العلماء البحرينيين الذين يستنكرون بشدة الإساءةَ السَمِجةَ والمُستهجَنة بحقِّ القرآنِ المجيد.

العالم- البحرين

وجاء في الحساب" البحرين | كبار العلماء .. نستنكرُ بشدة الإساءةَ السَمِجةَ والمُستهجَنة بحقِّ القرآنِ المجيد ..".

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

نستنكرُ بشدة الإساءةَ السَمِجةَ والمُستهجَنة بحقِّ القرآنِ المجيد والتي تتحمَّلُ مسئوليتَها وتبعاتِها البلاد التي رعَتْ هذه الإساءةَ واحتضنتْها تحت ذريعة حريَّة التعبيرِ عن الرأي، هذا الشِعارُ الذي أصبحَ وسيلةً للبغي والعدوان والظلمِ والاستضعاف، ووسيلةً للتعبيرِ عن الأحقادِ الدفينة التي تُضمرُها القُوى النافذةُ في الغرب للإسلام والمسلمين ومقدَّساتِهم، فليس لهذه الاساءات المُمنهجة من منشأ سوى الشعورِ بمرارةِ الخَيبةِ من امتدادِ الإسلام وعظيمِ تأثيره وفاعليته، ولهذا فليثِقوا أنَّ هذه الخيبةَ سوف تُلاحقُهم وتقضُّ مِن مضاجعهم.

وأمتنا الإسلامية بأنظمتها وشعوبها مطالبة أن يكون لها موقفها المبدئي الجاد في مواجهة هذا التحدي الفاحش.

{ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ}

ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم

١ رجب ١٤٤٤

٢٣ / ١ / ٢٠٢٣

الموقعون

السيد عبدالله الغريفي

الشيخ محمد صالح الربيعي

الشيخ محمد صنقور

الشيخ محمود العالي

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