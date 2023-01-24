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اشتباكات مسلحة في نابلس..وحملة اعتقالات بالضفة

اشتباكات مسلحة في نابلس..وحملة اعتقالات بالضفة
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين، في الضفة المحتلة، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

العالم - فلسطين

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين علاء أبو حمادة الوزير، وصدقي الأغبر، بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة حي خلة العامود عن طريق "حاجز الطور"، حيث داهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أثناء انسحابها من حي خلة العامود بنابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وتعرض جيش الاحتلال في بداية الاقتحام إلى إطلاق نار كثيف، واندلعت اشتباكات عنيفة خلال الانسحاب ومداهمة المخيم.

كما تعرض جيش الاحتلال لإطلاق نار كثيف خلال انسحابه باتجاه حاجز بيت فوريك بعد منتصف الليل.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب فادي نايف، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية جفنا، شمالي مدينة رام الله.

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اشتباكات مسلحة في نابلس..وحملة اعتقالات بالضفة