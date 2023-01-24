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وزير الخارجية الايراني : تداعيات السلوك الاوروبي الانفعالي ستكون مكلفة لأوروبا والطريق الصحيح هو التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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