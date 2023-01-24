بعد ترميمه.. جيشا روسيا وسوريا يفتتحان مطار 'الجراح' شمالي سوريا

العالم - سوريا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطيران العسكري الروسي انتشر في مطار “الجراح” الذي تم ترميمه في سوريا، وأن تفاعله مع القوات الجوية السورية يجعل من الممكن تغطية الحدود الشمالية للبلاد.

وأوضحت الوزارة: “العسكريون الروس والسوريون أعادوا ترميم مطار “الجراح”، الذي دمر خلال الأعمال القتالية في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، وقد أتاح ذلك تنظيم الانتشار والاستخدام المشترك لطيران القوات الجوية الروسية والسورية على السواء”.

كما جرى نصب معدات للإضاءة وأكثر من 9 كيلومترات من التحصينات، وساحة لاستقبال جميع أنواع وسائل النقل العسكري والطيران التكتيكي التابع للجيش في المطار.

وتم تجهيز برج القيادة والتحكم بوسائل الاتصالات والدعم الفني اللاسلكي للرحلات الجوية، مما يسمح بالرحلات بشكل متواصل، وتم تنظيم الحراسة والدفاع الأرضي حول المطار، ونشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية والسورية.

وأضافت الوزارة: “التمركز الجوي المشترك للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح يسمح بتغطية حدود الدولة وضمان سلامة المدنيين في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في الجمهورية العربية السورية”.

وحضر حفل افتتاح المطار قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا، الفريق أول أندريه سيرديوكوف، ووزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، إضافة إلى عسكريين وضيوف شرف من كلا البلدين.

وخلال الحفل، استعرضت طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوفضائية الروسية والقوات الجوية السورية القدرات القتالية، وقامت قوات خاصة سورية بتنفيذ إنزال مظلي من المروحيات والقيام بمحاصرة وتدمير عدو افتراضي.

المصدر: "قنلة المنار" عن "وكالات"