شاهد.. اجتماع حول 'مكانة ودور المرأة في التعددية' في طهران

العالم - مراسلون

في إطار تببين انجازات ايران الاسلامية في مجال المرأة والتعددية في مختلف المجالات، وتقديم تجربة مواتية للنموذج الإسلامي الإيراني اقيم في طهران اجتماع حول 'مكانة ودور المرأة في التعددية'، ومن أجل شرح الدور الأساسي للمرأة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة في هيكلیة التعددية.



وقال وزير العلوم والأبحاث والتقنية الإيراني محمدعلي زلفي غل: "بعد انتصار الثورة الاسلامية اعطي للمرأة دور كبير في مختلف المجالات، وحصلت على مكانة مرموقة ومسؤوليات عدة، وهذا الاجتماع يبين هذا الدور الذي يجب أن لاينحصر في داخل البلاد بل يخرج ليكون دوليا وعالميا".



وخلال الاجتماع تم التاكيد على دور المرأة والتعددية والقدرات والاستراتيجيات، ووضع استراتيجيات لزيادة حضور المرأة في أنشطة التعددية، وتأثير المرأة في تطوير عملية التعددية في السياقات الإقليمية العالمية، ودور المرأة الإيرانية في النهج المتعدد الأطراف لايران، وتقديم خارطة طريق هادفة حول دور المرأة في التعددية.



وقالت النائبة في البرلمان الإيراني سميه رفيعي: "اليوم للمرأة دور نشط وفعال وفي جميع المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلميا، ويجب تفعيل هذا الدور اكثر مما هو الآن من خلال الاعتماد على النساء فعليا وعمليا".



ومن بين النقاط الرئيسية التي تم طرحها في الاجتماع، هي تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة في تحقيق الوظائف المتعددة الأوجه، وتقديم الحلول للتغلب على هذه التحديات، وتوفير فرصة لتدريب جيل جديد من النساء كقائدات المستقبل في الحوكمة العالمية، واقتراح الأفكار ووجهات النظر المبتكرة للاستفادة من قدرة المرأة في التعاون الدولي.

للمرأة مكانتها ودورها الفعال في التعددية، ما يهدف الى دعم زيادة حضورها في مناصب صنع القرار المهمة، وايجاد جيل جديد من النساء كقائدات المستقبل.