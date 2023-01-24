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استشهاد ثلاثة أطفال يمنيين بقصف طيران تحالف العدوان بالحديدة

استشهاد ثلاثة أطفال يمنيين بقصف طيران تحالف العدوان بالحديدة
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة أطفال يمنييين وجرح آخر نتيجة قصف طيران العدوان التجسسي قرية الشرجه بمديرية الجراحي في الحديدة.

العالم- اليمن

يتبع...

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