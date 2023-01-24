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حول ملف المرفأ..

مصدر قضائي: النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات البيطار

مصدر قضائي: النيابة العامة التمييزية لن تتعاطى مع قرارات البيطار
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر قضائي لبناني، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن قاضي التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت طارق البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".

العالم - لبنان

ولفت المصدر، الى أن "زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات".

وكانت ثلاثة مصادر قضائية، قد أفادت لوكالة "رورترز"، بأن البيطار وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في لبنان وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار في مرفأ بيروت. وذكرت المصادر الثلاثة، أن "البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي".

بدوره، اعتبر البيطار أنه "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، وان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها".

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