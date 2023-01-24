الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

فنلندا تعلّق مؤقتاً المحادثات مع تركيا حول الإنضمام إلى الناتو

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

ما بين من يدعي أنها حرية تعبير ومن يعتبرها صناعة للكراهية؛ تتفاقم تداعيات الإساءة للمصحف الشريف؛ إساءة وقعت في هولندا بعد السويد، وتوالت ردود الفعل على حادثة الاساءة هذه.

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القران الكريم.

وأضافت في بيان إنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء؛ وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية.

بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف.

وقال ينس ستولتنبرغ - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:"إن 'حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي. لهذا السبب، فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية".

وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد ان لا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.

وأكد رجب طيب إردوغان - الرئيس التركي:"من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب ألا يتوقعوا معروفا منا في ما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

أما فنلندا اعتبرت انه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو؛ إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

أردوغان: على السويد ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف الأطلسي

أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

تركيا تطلق عملية جديدة ضد عناصر "بي كي كي"

تركيا تعلن إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. فنلندا تعلّق مؤقتاً المحادثات مع تركيا حول الإنضمام إلى الناتو

البحرين.. إغلاق روضة أطفال لنشرها فيديو يصور واقع البلد

روسيا تتصدى عمليا للغرب الجماعي في عمليتها العسكرية في أوكرانيا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. موقف ايراني بعد تراجع أوروبا عن المس بالحرس الثوري وتحذير من عام دموي في أمريكا

الأمن العراقي يقبض على 6 إرهابيين خطرين في صلاح الدين

الكنيست يصادق على 'القانون النرويجي' الموسع..اليكم تفاصيله