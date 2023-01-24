فنلندا تعلّق مؤقتاً المحادثات مع تركيا حول الإنضمام إلى الناتو

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها بسبب احتجاج يوم الأحد في لاهاي تضمن تمزيق نسخة من القران الكريم.



وأضافت في بيان إنه تم استدعاء السفير الهولندي وإبلاغه تنديد واحتجاج أنقرة على العمل البشع والدنيء؛ وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنها طلبت من هولندا عدم السماح بمثل هذه الأفعال الاستفزازية.

بدوره انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هدد بعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي احتجاجا على إحراق متطرف يميني في ستوكهولم نسخة من المصحف.

وقال ينس ستولتنبرغ - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:"إن 'حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي. لهذا السبب، فإن هذه الأعمال غير اللائقة لا تعتبر تلقائيا غير قانونية".

وكانت أنقرة أعلنت صراحة في رسالة موجهة إلى السويد ان لا تنتظر دعما ما لم تحترم المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين.

وأكد رجب طيب إردوغان - الرئيس التركي:"من الواضح أن أولئك الذين تسببوا بمثل هذا العار أمام سفارة بلادنا يجب ألا يتوقعوا معروفا منا في ما يتعلق بطلبهم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

أما فنلندا اعتبرت انه هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو؛ إنه من غير المرجح أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستوافق على طلبي الانضمام إلا بعد الانتخابات التركية المقررة في أيار مايو من العام الجاري.

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