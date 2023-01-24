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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يعلن أحد موت الاتفاق النووي وإيران لم تشرع بالانتشار النووي لذا يجب علينا التعامل معها

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

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