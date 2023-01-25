نساء اليمن ينددن بحرق نسخة من المصحف الشريف

العالم-اليمن

واعتبرت المشاركات في الوقفة أمس الثلاثاء، هذه الجريمة، استهدافاً للمقدسات الإسلامية، وتطاولاً على المسلمين، مؤكدات أن هذا العمل الإجرامي يعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه دول الغرب.

وأوضح بيان صادر عن الوقفة، أن هذا العمل المشين يمثل حرباً صريحة على الإسلام ورموزه ومقدساته، مؤكدا أن هذه الممارسات المستفزة، ستواجه بمواقف قوية وتحرك جاد من الشعب اليمني لردع ومحاسبة كل من يتمادى في المساس بالمقدسات.

ودعا البيان، أحرار الشعوب الإسلامية إلى إدانة واستنكار هذه الجريمة، والرد الحازم على كل من تُسول له نفسه الإساءة للمقدسات الاسلامية، محملاً السلطات السويدية تبعات الاعتداء الاستفزازي وما سينتج عنه من ردود أفعال.

وجدد البيان التمسك الثابت بالقرآن الكريم، مطالباً بالمقاطعة السياسية والاقتصادية ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل المشين.