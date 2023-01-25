الكشف عن مخطط إرهابيين في إدلب ضد مواقع الجيش السوري

العالم-سوريا

وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء أوليغ إيغوروف في بيان صحفي: “إن المركز تلقى معلومات حول استعداد جماعات إرهابية تنشط على أراضي منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، لتنفيذ سلسلة أعمال تخريبية واعتداءات على مواقع للجيش السوري والقوات الروسية، بهدف تصعيد الموقف وتعطيل نظام وقف إطلاق النار”.

وبين إيغوروف أن الإرهابيين يعتزمون بعد ذلك نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر دمار البنية التحتية المدنية، بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية والسورية بشن ضربات عشوائية على الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب وأقصى الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة ونقاط للجيش، ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء وأضرار في البنى التحتية والممتلكات.