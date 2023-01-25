ندوة دولية في طهران تطرح أساليب لمكافحة السرطان

العالم - مراسلون

الندوة الدولية للأمراض السرطانية، بدءاً من مرحلة المختبر حتى الأبحاث السريرية، وتحت عنوان: الوقاية، وتشخيص، وعلاج السرطان أقيمت في طهران لبحث الابعاد الجدیدة للوقایة من مرض السرطان وتشخیص المرض وأسالیب علاجه.

وقال رئيس معهد رويان للأبحاث العلمية، عبد الحسين شاهوردي لقناة العالم:"إنّ موضوع مرض السرطان يعاني منه جزء من المجتمع، وقد أجريت الأبحاث حوله منذ سنوات، ووجدت طرق علاج جديدة. وهذا الاجتماع سيساعد أكثر في هذا الأمر".

أبرز مختصي وأساتذة الجامعات وخلال كلماتهم أكدوا على أنه وبالرغم من أنّ الإصابة بالأمراض السرطانية في ايران أقل من متوسط المعدل العالمي للإصابة، إلا انّ الإحصائيات تؤكد زيادةً في الحالات المسجّلة في ايران، ما يبعث على إعتماد الآليات الأساسية للسيطرة على الأمراض المسرطنة من خلال الوقاية، والتشخيص المبكر، والبدء بالسبل المؤثرة للعلاج والتخلص من تلك الأمراض والحد من ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابة بها.

وقال رئيس مركز تنمية الخلايا الجذعية، أمير علي حميدية لقناة العالم:"كان السرطان مرضاً مستعصياً حتى سبعين عاماً، ولكن مع التقدم الذي حدث في مجال العلاج الكيميائي، نرى اليوم أنه تحوّل من مرض مستعص إلى آخر قابل للشفاء. إنّ العالم يتقدم في هذا المجال، ولا ينبغي أن نتخلّف عن الركب".

أهم المواضيع التي دار الحديث حولها في هذه الندوة الدولية هي سبل الحد من الإصابة بالمرض، وتشخيصه المبكر، والتعرف على المنطقة المصابة وأسباب الإصابة، وسبل علاجه، والتحلي بالأخلاق اللازمة في التعامل مع المصابين بالسرطان، والتحديات الأخرى، من مرحلة الإختبار وحتى المرحلة السريرية.

تهدف الندوة لرفع مستوی الرأي العام عن السرطان وتساعد الباحثين علی مواصلة الابحاث المؤثرة لمكافحة السرطان وعلاجه بشكل تام.