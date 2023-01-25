أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

صحيفة رسالت ..

-جبهة المقاومة وشائج قوية .. وزير الدفاع السوري الضيف يلتقي برئيس الجمهورية ووزير الدفاع

- رويش ملت..

قاليباف .. السويد لاتستطيع إخفاء ترويجها للترويع من الإسلام خلف غطاء حرية الرأي

- ارمان ملي ..

ميدفيديف يحذر من أن العالم بات يقرب من الإنزلاق في حرب عالمية ثالثة

- اطلاعات ..

تصعيد سعودي في العدوان على محافظة الحديدة اليمنية .. أكثر من مئة هجوم بيوم واحد .

- جوان ..

بوريل يؤكد عدم موت الإتفاق النووي , وأوروبا وأمريكا تواصلان عرقلة مفاوضات إحيائه.

- خراسان ..

سلسلة إستقالات في الحكومة الكويتية بتفاقم الخلافات بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان

- افتاب يزد ..

الوزير أمير عبد اللهيان .. البيت الأبيض هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان

- سياست روز ..

رئيس الكيان الصهيوني يعبر عن مخاوفه من إحتمال إندلاع حرب أهلية وإنهيار الكيان

- كيهان ..

الرئيس الفنزويلي يرحب بإقتراح نظيريه البرازيلي والأرجنتيني بإقامة منطقة عملة أمريكية جنوبية موحدة

- مردم سالاري ..

أمريكا تصعد ضغوطها على الصين لوقف إستيراداتها من النفط الإيراني

مقالات..

1-خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها الي يحمل عنوان ( لماذا تراجعت أوروبا ؟) ..

بعد كل الضجيج الاعلامي والسياسي الغربي حول قرار البرلمان الاوروبي الاخير بتصنيف حرس الثورة كتنظيم ارهابي, لم يحظى هذا القرار عمليا على تاييد الحكومات الاوروبية , وللخروج من هذا المأزق فرض الاتحاد الاوروبي اجراءات حظر جديدة على ايران لاخفاء هذا الفشل ..ان من..

(أبرز عوامل التراجع الأوروبي عدم وجود أي منطق واقعي وراء إتهام حرس الثورة بالإرهاب وهذا ماجاء على لسان جوزيب بوريل نفسه)

المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي قال بعظمة لسانه انه ليس من المنطقي اتهام كل من لانحبه بالارهاب.

هذا الى جانب ان الاتحاد الاوروبي يدرك جيدا بان ايران قد ترد على هذا القرار في حالة تفعيله بالخروج من عضوية معاهدة حظر الانتشار النووي مما يعني نهاية دراماتيكية للاتفاق النووي, كما ان الاتحاد الاوروبي يعرف ان بامكان ايران الرد بطرق عديدة حفاظا على مصالحها الوطنية .

2- ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي انتقدت بشدة فرض الاتحاد الاوروبي اجراءات حظر جديدة على ايران في مقالها ( الإتحاد الأوروبي وجنون الحظر)..

اعلن الاتحاد الاوروبي وبعد انتكاسة قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة عن حزمة اجراءات حظر جديدة ضد بلادنا وذلك في موقف يعكس وجود نوع من الجنون والهوس الغربي باستخدام الحظر والعقوبات كأداة في العلاقات مع الاخرين.

( إن إفشال الشعب الإيراني كل المؤامرت والمخططات الأمريكية الأوربية ضده منذ إنتصار ثورته الإسلامية وحتى اليوم وراء جنون الحظر الغربي)

والعجيب في الامر هو ان البلدان الاوروبية لم تتعظ من واقع فشل كل الضغوط والتهديات في اضعاف عزم وارادة ايران والشعب الايراني على مواصلة طريق الاستقلال , ولم تدرك هذه البلدان بعد كل تجارب فشلها الذريع مقابل بلادنا ان ايران لن تتراجع ابدا عن مواقفها العادلة وان لديها العديد من اوراق الرد المؤثرة .

3- آفتاب يزد..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( نتنياهو سيضطر للإستقالة )..

كل المؤشرات باتت تدل بأن احتمال سقوط حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية بات مطروحا بقوة ليعود الكيان للمربع الاول اي انتخابات مبكرة اخرى وتحالفات هشة اخرى وتصاعد ازماته الداخلية ( إن نتنياهو بات بين فكي كماشة تظاهرات المعارضة , والخلافات بينه وبين زعماء الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفا في حكومته الإئتلافية )

فالمعارضة تناور على التظاهرات وتدفع نحو طرح قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه اي قرار يتخذه حزب شاس في الخروج من هذه الحكومة الائتلافية بعد اقالة رئيسه وزير الداخلية,الى فقدان حكومة نتنياهو للاغلبية في الكنيست وبالتالي الى سقوطها .

4- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (تراجع أوروبا عن قرارها ضد حرس الثورة )..

كان واضحا منذ البدية ان تحرك البرلمان الاوروبي لادراج حرس الثورة بقائمة الارهاب يتنافي مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. ان ذرائع هذا البرلمان لم تقنع الرأي العام العالمي ولا حتى المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل نفسه.

( إن قوات حرس الثورة جزء من القوات المسلحة الإيرانية , وقرار البرلمان الأوروبي ضدها يعني المساس بالسيادة الوطنية الإيرانية )

الامر الذي يحظره القانون الدولي ولمفاهيم العلاقات الدولية كما انه يفتقر لاية ادلة واقعية , لكل هذا سارع الاتحاد الاوروبي للحد من اهمية هذا القرار بالتاكيد على كونه غير ملزم للحكومات الاوروبية, وهذا ما حدث بعدها بالضبط خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاوروبية

اذ لم يتمخض الاجتماع عن اية نتائج تدعم عمليا ذلك القرار.

5- سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت عن زيارة مرتقبة للامين العام لحلف الناتو لكوريا الجنوبية في مقالها ( زيارة أمين عام الناتو للشرق)..

من المقرر ان يزور "ينس استولتنبرغ " سيؤول مطلع الاسبوع القادم في زيارة ترتبط بالتعاون العسكري .

( إن زيارة ستولتنبرغ لسيؤول ترتبط في الواقع بايجاد تكتل إقليمي دولي لتضييق الخناق على الصين وحتى على كوريا الشمالية )

ومن سيؤؤل سيتوجه الى طوكيو في خضم اجواء التوتر بين الغرب والصين

6- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها ( إنضمام فنزويلا لمشروع عملة أمريكا الجنوبية )..

ابدى الرئيس الفنزويلي ترحيبه الحار بمشروع ايحاد منطقة عملة اوروبية موحدة في امريكا الجنوبية , نيكولاس مادورو اعتبر المشروع لصالح توثيق العلاقات بين بلدان القارة .

( الرئيسان الفنزويلي والأرجنتيني طرحا هذا المشروع للحد من تبعية إقتصاديات أمريكا الجنوبية للدولار الأمريكي في العلاقات التجارية )

وهناك توقعات بقرب تشكيل كتلة اقتصادية تجارية بعملة موحدة باسم " سور " في امريكا الجنوبية على غرار اليورو الاوروبي .