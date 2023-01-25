واشنطن بوست تنفي مذكرات بومبيو بشأن خاشقجي

العالم - الأمیرکیتان

وكتب حساب "مفتاح" في تيويتر: "بيان من الناشر والرئيس التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست فريد رايان: "ما ورد في مذكرات مايك بومبيو بشأن جمال خاشقجي؛ عار ومثير للصدمة، لأنه يقدم معلومات خاطئة عن حياة وأعمال خاشقجي، والذي كان ذنبه الوحيد أنه كشف فساد وقمع السلطة #السعودية".

هذا واشار حساب "مجتهد فيديو" في تغريدة الى مزاعم وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو حيث ادعى في مذكراته: "الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي كان ناشطًا ولم يكن صحفيًا وعلاقته بالصحافة مثل علاقتنا بها، فنحن نكتب اشياء في فترات متباعدة لكننا نقوم بأمور اخرى في حياتنا، والكثير من وسائل الاعلام الاميركية لم تكن نزيهة بشأن هويته الحقيقية!