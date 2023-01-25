إصابة شاب فلسطيني بجروح حرجة برصاص الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وأضافت وزارة الصحة أن جراح الشاب الفلسطيني وصفت بالحرجة.

ونشرت مواقع فلسطينية لقطات تظهر الشاب الفلسطيني الذي أصيب برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط والجنود يعرقلون نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وهرعت قوات الاحتلال لتفتيش الشاب عقب إصابته.

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وأغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة واعتدت على الأهالي بعد منعهم من المرور.

وأفاد الاعلام العبري أن جندي اسرائيلي أصيب خلال المواجهات المندلعة في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بالتزامن مع عملية هدم منزل عدي التميمي. وعقب مواجهات عنيفة في المخيم، انسحبت قوات الاحتلال.

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