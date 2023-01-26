شاهد.. هكذا يحاول بن سلمان هدم الأسرة السعودية!

العالم - خاص بالعالم

قال المُودع، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناةالعالم الاخبارية، إن بن سلمان يحاول هدم الاسرة السعودية مستهدفا فئة الشباب والنساء من خلال الفعاليات الترفيهية، موضحا أن اختيار تركي آل الشيخ لرئاسة هيئة الترفيه كان متعمدا لانه في التسلسل الاسري يتنسب لمحمد آل عبدالوهاب لايصال رسالة للغرب بأن الوهابية الجديدة اصبحت في عام 2023 تقوم على الحفلات الترفيهية.

واوضح الناشط الحقوقي، أن محمد بن سلمان يعيش حالة من الاضطراب النفسي والخوف المستمر، من قيام القوى التقليدية داخل الاسرة المليكة، وداخل المجتمع السعودي بالثورة ضده، لذا يحاول تدمير الاسرة السعودية من خلال الهاء الشباب والنساء في الحفلات الترفيهية المروجة للفساد والشذوذ الجنسي، وانشغال الوالدين في رفضهم لهذه الحفلات ومحاولة انقاذ ابنائهم من مستنقعها، لايصال رسالة للموجة الشاذة في الغرب بانه يصير على نسقهم.

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