تأهب كبير على غلاف غزة بعد اعتداء الاحتلال على مخيم جنين + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:05 بتوقيت مكة المكرمة أفادت مراسلتنا رايا عروق من مخيم جنين أن تعزيزات عسكرية وصلت من حاجز الجلمة شمال جنين إلى المخيم لافتة إلى أنها كفيلة بالنظر إلى أن الأمور تتطور وتتصاعد.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد أربعة مواطنين {تطور العدد إلى 9 شهداء حتى لحظة نشر الخبر} فيما العدد قابل للازدياد كون هناك العديد من الإصابات لا زالت داخل المخيم ولم يستطع الإسعاف الوصول إليها، حيث أكدت الوزارة وقوع 13 إصابة إلى الآن{تطور العدد إلى 16 مصاب حتى لحظة نشر الخبر}.

ونوهت أن جيش الاحتلال تعرض لمستشفى جنين الحكومي المتواجد في داخل المخيم حيث أطلقت القنابل الخانقة والمسيلة للدموع، والكثير من الأطفال تضرر بسبب ذلك.

وخلصت إلى القول إن شهود عيان أكدوا للصحافيين المتواجدين على أطراف المخيم أن هذه المعركة والاعتداء أقوى وأكبر من معركة مخيم جنين في نيسان عام 2002.

كما وأكدت أن التعزيزات لجيش الاحتلال كبيرة جدا وهي تلاحق الشبان في أزقة المخيم، فيما الإصابات متواجدة ولا زالت في الأزقة، ونوهت إلى أن من بين الشهداء هناك سيدة في الخمسينيات من العمر.

وقالت إنه ووفق الاعلام العبري أن مسؤولاً كبيراً في الاستخبارات العسكرية يتابع العملية من حاجز الجلمة، حيث هناك تخوفات من امتداد هذا الاعتداء إلى غلاف غزة إذ هناك تأهب كبير على غلاف غزة.

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