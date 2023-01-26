خطوة سعودية جديدة نحو التطبيع مع كيان الاحتلال

العالم- السعودية

وجاء في الحساب "ميدل إيست مونيتور: فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح "الإسرائيليين" يشير إلى رغبة الحكومة #السعودية؛ بتعزيز خطوات التطبيع مع "إسرائيل".

هذا وأعلن موقع "غلوبز" الاقتصادي العبري، إن السعودية تخطط لجعل جزيرتي تيران وصنافير وجهة سياحية، تشمل فنادق وكازينوهات، يمكن "للإسرائيليين" زيارتها.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن" السعودية ستسمح "للإسرائيليين" بقضاء الإجازة في تيران وصنافير، وتخطط لبناء جسر يربط الجزيرتين بمصر".

وأشار إلى أن "رؤية ولي العهد، محمد بن سلمان، تقضي بفتح البلاد على العالم، عبر مشاريع سياحية ضخمة على طول البحر الأحمر، وصولا إلى إيلات".

وتابعت المصادر للموقع بأن فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح "الإسرائيليين" يشير إلى رغبة السعودية في تعزيز خطوات الاقتراب من كيان الاحتلال.

ومع ذلك، فإن هذه الرؤية ستتحقق تدريجياً وبطرق ليس لها أهمية سياسية بعيدة المدى، تقول المصادر: "سيكون بوتيرة بطيئة، مع المزيد من الخطوات الإضافية التي ستقرب الدول من بعضها البعض، لكن الاختراق الحقيقي لم يحدث بعد، الأمور بحاجة وقت، بحسب المصدر.