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كنعاني:الخارجية الايرانية تدعم بشكل كامل حرس الثورة الاسلامية باعتباره رمزا للقيم الوطنية والمقدسة وقوة لمكافحة كل اشكال الارهاب والتطرف

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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