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الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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