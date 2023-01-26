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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة
كنعاني:الخارجية الايرانية تدعم بشكل كامل حرس الثورة الاسلامية باعتباره رمزا للقيم الوطنية والمقدسة وقوة لمكافحة كل اشكال الارهاب والتطرف
كنعاني:الخارجية الايرانية تدعم بشكل كامل حرس الثورة الاسلامية باعتباره رمزا للقيم الوطنية والمقدسة وقوة لمكافحة كل اشكال الارهاب والتطرف
كنعاني:الخارجية الايرانية وبالتوافق مع الشعب والحكومة والبرلمان والقضاء تدين بشدة أي ممارسات وتصريحات تدخلية تتعارض مع القانون الدولي
متحدث الخارجية الايرانية:ايران لديها عزم راسخ للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية في إطار المبادئ وسياستها الخارجية وبمبدأ المساواة بسيادة الدول
النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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