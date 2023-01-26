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النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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