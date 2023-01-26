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النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع وستبقى راياتنا مرفوعة

النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع وستبقى راياتنا مرفوعة
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن هذا اليوم هو يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة.

العالم - فلسطين

وقال القائد النخالة في تصريح صحفي :" هذا يوم من أيام الجهاد ويوم من أيام الشعب الفلسطيني الذي لم يتوقف عن القتال والمقاومة، والشهداء اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون ملامح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم".

وأضاف:" لن ننكسر ولن نتراجع رغم الألم، وستبقى راياتنا مرفوعة وبنادقنا حاضرة للقتال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وأهدافه المقدسة بإذن الله".

وشدد الأمين العام للجهاد على أن مقاتلو شعبنا الشجعان سيبقون في الميدان وسيبقون في حالة اشتباك مستمر مع العدو .

واستشهد، فجر اليوم الخميس، تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، صباح اليوم، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

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النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع وستبقى راياتنا مرفوعة

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