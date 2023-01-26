شاهد: تظاهرات أمام القصر العدلي في بيروت والسب..

العالم - لبنان

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار، ونواب برلمانيون، ومواطنون على القصر العدلي، مطالبين بالسماح للقاضي طارق البيطار بمواصلة تحقيقاته.

من جهته، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من تداعيات خطيرة للانقسامات القضائية في البلاد على خلفية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.



وجاء في بيان لمكتب ميقاتي أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل المعنيون على حلها بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية. ووجه النائب العام اللبناني غسان عويدات اتهامات لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار.

وكان البيطار قد أعلن الإثنين الماضي استئناف عمله بعد تعليق استمر ثلاثة عشر شهرا بسبب شكاوى قانونية، لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض الخطوة، وقال إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية، وأصدر أوامر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

يذكر أن وقع انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، وأودى بحياة 220 شخصا.