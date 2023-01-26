إدانات عربية ودولية للعدوان الإسرائيلي على جنين

العالم - فلسطين

إذ أدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الصهيوني العنصري على مخيم جنين واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

حيث قال متحدث الخارجية الايرانية: "صمت وتقاعس الاوساط الدولية المعنية وادعياء حقوق الانسان في الغرب حيال الجرائم الاسرائيلية اليومية أمر مؤلم ومخز"،داعيا الدول الاسلامية لتوحيد وتنسيق مواقفها لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال والتحرك بشكل جاد للحؤول دون الممارسات الوحشية والارهابية للكيان الصهيوني العنصري.

بدوره... أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، عن الانزعاج والقلق لاستمرار "دوامة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في تصريح مكتوب: "إنني منزعج وحزين بشدة لاستمرار دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة. إن مقتل تسعة فلسطينيين اليوم، بينهم مسلحون وامرأة، خلال عملية اعتقال إسرائيلية في جنين هو مثال صارخ آخر".



وأضاف: "منذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف وغيرها من الاتجاهات السلبية التي ميزت عام 2022. من الأهمية بمكان الحد من التوترات على الفور ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".



وتابع المبعوث الأممي: "أحث، وما زلت منخرطًا بنشاط مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، على تهدئة التوترات واستعادة الهدوء وتجنب المزيد من الصراع ".

هذا وطالب وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، حكومة الاحتلال بـ"التخلي عن هذا النوع من الهجمات والاستفزازات"، مقدما التعازي إلى أهالي الشهداء.



وقالت الخارجية في بيان لاحق: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء التوتر المتصاعد ووقوع خسائر بالأرواح في الضفة الغربية، وندين بشدة هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين".



وأضافت: "نكرر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فعال لمنع تصعيد التوترات في المنطقة، ونتمنى الرحمة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الأحداث، ونعرب عن تعازينا للدولة الفلسطينية وشعبها".



كما أدانت قطر بـ"أشد العبارات" العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين، واعتبرته في بيان لها امتدادا للعدوان والجرائم الشنيعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وقالت الخارجية في بيان، إن اطمئنان الاحتلال أكثر من أي وقت مضى للإفلات من العقاب، جعله يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وجعله يرتكب المزيد من الجرائم. داعية لإلزامه بالقوانين الدولية.

وبدورها..أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان اليوم، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين.

واستنكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنها.

وقال إن العنف لن يولد إلا المزيد من العنف، مشيرا إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجمود الكلي في العملية السلمية يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار، ويقتل الأمل بالسلام العادل وجدوى العملية السلمية.

وأكد ضرورة وقف الكيان الصهيوني عملياته العسكرية كافة وجميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، على أهمية إطلاق جهد حقيقي لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.

ومن جانبها، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، مما أسفر عن استشهاد ٩ فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، إلى الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبةً بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الصمت الدولي على العدوان والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية على هذا النحو المشين الذي تشهده مدينة جنين ومخيمها، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأدان الأمين العام - في بيان اليوم - العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، منددًا بحالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية واضحة في المعايير، وتواطؤًا مرفوضًا ومستهجنًا.

وطالب أبو الغيط، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم، بقيادة هذه الحكومة المتطرفة.

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أدت اليوم إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح العشرات بينهم حالات خطيرة.

وحملت المنظمة، في بيانها، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، معتبرة أنها تجسد امتدادًا لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات عملية الاقتحام الدموي لمدينة ومخيم جنين التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء.

وحمل البرلمان العربي، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عما يحدث، والذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، والبرلمانات العربية والأوروبية بالتدخل الفوري لوقف ما يحدث في مخيم جنين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

كما استنكر البرلمان العربي، الصمت الدولي حيال ما يجرى في الأراضي الفلسطينية وخاصة منذ تولي حكومة نتنياهو الحكم واعتبر أن عدم المحاسبة، هو ما شجع سلطة الاحتلال إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في تحد سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية.

بدوره طالب مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واصفًا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بـ "الجريمة النكراء".

وجاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أدان فيه المجلس استمرار الاقتحامات وتكرار الاعتداءات، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المحتلة.

ووصف البيان ما حدث في جنين بـ "العدوان الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وقال الحجرف: "ندعوا المجتمع الدولي إلى التدخل بصورة عاجلة ضد هذه الجريمة النكراء".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 9 فلسطينيين بينهم مسنة، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.



ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف جيش الاحتلال لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.