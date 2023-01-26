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الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد"يختطفون عدداً من المدنيين بريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي وميليشيا
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

داهمت قوات الاحتلال الأمريكي ومسلحون من ميليشيا “قسد” المرتبطة بها قرية الدردارة بريف الحسكة، واعتدوا على الأهالي خلال تفتيش المنازل وخطفوا عدداً منهم.

العالم- سورية

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة تابعة للاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” حاصرت عدداً من المنازل، عبر سيارات رباعية الدفع وعربات مدرعة في قرية الدردارة القريبة من الحدود السورية العراقية بريف اليعربية، وأقدمت على تفتيشها والعبث بمحتوياتها، واختطاف عدد من المدنيين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن حالة الخوف والهلع سادت بين الأهالي نتيجة للممارسات الإرهابية لقوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا، لافتة إلى انتشار عدد من مدرعات الاحتلال وآليات للميليشيا منذ الأمس على طول الطريق الواصل بين رميلان وقرية العلكانة بريف رميلان، ونشرت حواجز مسلحة، وبدأت حملة تفتيش للآليات والبطاقات الشخصية للأهالي.

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الاحتلال الأمريكي وميليشيا "قسد"يختطفون عدداً من المدنيين بريف الحسكة