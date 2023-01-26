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الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي من بلدة الرام شمال القدس المحتلة تصل مجمع فلسطين الطبي

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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