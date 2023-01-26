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بالفيديو..

هنية: المقاومة في الضفة خيار استراتيجي للفصائل الفلسطينية

الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، يوم الخميس، إن المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خيار استراتيجي لفصائل المقاومة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك في كلمة بالفيديو لهنية،خلال حفل افتتاح مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الـ12 بعنوان "حماس 35.. بين ثقل الإرث وجسامة التحديات" والذي أقيم في مدينة غزة صباح الخميس.

وأكد هنية في تصريح مقتضب،أن "ما هو قادم في الضفة المحتلة من مقاومة سيكون أكبر مما نراه اليوم"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة أكثر ضراوة في المواجهة مع الاحتلال.

وأضاف، أن المقاومة في الضفة المحتلة هي خيار استراتيجي لفصائل المقاومة الفلسطينية والصراع مع الاحتلال سيصل إلى حالة انفجار واسع سواء في الضفة الغربية والقدس أو قطاع غزة.

ويناقش مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني هذا العام تقييم أداء حركة حماس في شتى المجالات التي تعمل فيها، سواء العمل الإسلامي أو المقاوم أو الحكم، وفي التخصصات والساحات كافة.

ويشارك في المؤتمر باحثون من عديد الدول حول العالم ويناقش "دور حماس الطليعي في العمل الإسلامي والمشروع الوطني وتحرير فلسطين والعودة إليها".

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