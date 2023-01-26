الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاق بين مصر والاردن بشأن ايصال الغاز الى العقبة

اتفاق بين مصر والاردن بشأن ايصال الغاز الى العقبة
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اتفق وزير البترول المصري، طارق الملا، مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، على تسهيل إيصال الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة.

العالم - مصر

وأوضح الملا عقب توقيع الاتفاق، أنه يأتي امتدادا لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى داخل الأردن متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.

ويُعد مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز مشروعا اقتصاديا يدعم الصناعة الوطنية الأردنية ويساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية للمصانع، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية بما يحافظ على البيئة، ويُمكن تلك الصناعات للدخول في المنافسة العالمية وزيادة صادرتها.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن كمدينة صناعية سيتم تأسيسها بتسهيلات الغاز الطبيعي لتغذية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، معربا عن شكره وتقديره للوزيرين على دعمهما للمضي قدما في تعميم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بالأردن، مضيفا ان مشروع الغاز الطبيعي يشكل خطوة رئيسية في جذب الاستثمارات الخارجية للمساهمة في تعزيز التنمية لمدينة العقبة أبرزها في قطاعات اللوجستيات والموانئ والمناطق الصناعية، ويعتبر تنفيذ محطة للغاز الطبيعي لتغذية الصناعات المستقبلية بالمنطقة الصناعية في لواء القويرة من أهم هذه المشروعات.

روابط ذات صلة

مصر.. اكتشاف أقدم مومياء غير ملكية في منطقة سقارة

مصر تبادر للسيطرة على تداعيات مجزرة جنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. المشري يكشف الأزمة بين مجلسي النواب والدولة 

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر

أحتمال ارتفاع عدد شهداء اليوم لــ11.. شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال في رام الله

بالفيديو.. هنية: المقاومة في الضفة خيار استراتيجي للفصائل الفلسطينية

اتفاق بين مصر والاردن بشأن ايصال الغاز الى العقبة

بانوراما: جنين..اسطورة المقاومة في وجه الاحتلال، وتفجير مرفأ بيروت...وتداعيات انقسام القضاء