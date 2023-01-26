الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام بحق 14 شخصا أدينوا بالمشاركة في جريمة سبايكر.

العالم- العراق

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن الأحكام صدرت استنادا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت مجزرة سبايكر البداية الفعلية لتحرك جماعة داعش الارهابية داخل العراق، وأول جريمة ضخمة ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي.

وفي أغسطس من العام 2016، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 36 مدانا في جريمة سبايكر في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وسبق أن أصدرت المحاكم العراقية عشرات الأحكام بالإعدام بحق مدانين بالانتماء لتنظيم داعش.

وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، لكن مسلحي التنظيم المتطرف يشنون من حين لآخر هجمات في بعض مناطق البلاد.

روابط ذات صلة

القضاء يحكم بإعدام متهم بمجزرة 'سبايكر' قتل أكثر من 600 عراقي

السوداني: جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون دعما للقاضي البيطار

ليبيا.. المشري يكشف الأزمة بين مجلسي النواب والدولة 

القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر

أحتمال ارتفاع عدد شهداء اليوم لــ11.. شهيد وإصابتان خطرتان برصاص الاحتلال في رام الله

بالفيديو.. هنية: المقاومة في الضفة خيار استراتيجي للفصائل الفلسطينية

اتفاق بين مصر والاردن بشأن ايصال الغاز الى العقبة