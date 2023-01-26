القضاء العراقي يصدر أحكاما بإعدام 14 إرهابيا في جريمة سبايكر

العالم- العراق

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن الأحكام صدرت استنادا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت مجزرة سبايكر البداية الفعلية لتحرك جماعة داعش الارهابية داخل العراق، وأول جريمة ضخمة ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي.

وفي أغسطس من العام 2016، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 36 مدانا في جريمة سبايكر في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وسبق أن أصدرت المحاكم العراقية عشرات الأحكام بالإعدام بحق مدانين بالانتماء لتنظيم داعش.

وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش، لكن مسلحي التنظيم المتطرف يشنون من حين لآخر هجمات في بعض مناطق البلاد.