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جنين..اسطورة المقاومة في وجه الاحتلال، وتفجير مرفأ بيروت...وتداعيات انقسام القضاء

جنين..اسطورة المقاومة في وجه الاحتلال، وتفجير مرفأ بيروت...وتداعيات انقسام القضاء
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج بانوراما في ملفه الاول، أعلان حركة فتح الإضراب الشامل في جميع المحافظات الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء جنين، فيما أكدت حماس أن رد المقاومة لن يتأخر.

العالم - بانوراما

واستشهد تسعة فلسطينيين صباح اليوم، واصيب 20 آخرون في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي ملف بانوراما الثاني يتناول.. فشل مجلس القضاء الأعلى بلبنان في عقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب، هذا بينما اعتصم عشرات المحتجين أمام قصر العدل بسبب الأزمة القائمة بين المدعي العام وقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وكان وزير العدل هنري الخوري قد أحال القرارات التي أصدرها المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها، والتأكد مما أسماه حسن سير العدالة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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