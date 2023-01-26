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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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رئاسة السلطة الفلسطينية تدعو لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجزرة جنين وإحالة النتائج الى مجلس الأمن الدولي
مراسلة العالم: الاعلام العبري يتحدث عن رفع مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي خشية إطلاق صواريخ من غزة إثر الهجوم الوحشي في جنين
مراسل العالم: الرئاسة الفلسطينية تقرر ضم ملف مجزرة جنين الى ملفات المحكمة الجنائية الدولية
مراسل العالم: الرئاسة الفلسطينية تقرر التوجه الى مجلس الامن تحت الباب السابع لإصدار قرار الحماية للشعب الفلسطيني
مراسل العالم: الرئاسة الفلسطينية تقرر وقف التنسيق الامني مع الاحتلال
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب يوسف يحيى محيسن متأثرا باصابته بعد اطلاق قوات الاحتلال النار عليه في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
متحدث الخارجية الايرانية يعتبر استخدام المسؤولين العراقيين الاسم المزيف للخليج الفارسي ينافي مبدأ حسن الجوار والعلاقات الودية مطالبا بتصحيحه
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت مجمع فلسطين الطبي في رام الله إلى 3 إصابات
الصحة الفلسطينية: إصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي من بلدة الرام شمال القدس المحتلة تصل مجمع فلسطين الطبي
متحدث الخارجية الايرانية يدعو الدول الاسلامية للتحرك بشكل جاد للحؤول دون الممارسات الوحشية والارهابية للكيان الصهيوني العنصري
مراسلة العالم: الاعلام العبري يتحدث عن رفع مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي خشية إطلاق صواريخ من غزة إثر الهجوم الوحشي في جنين
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.