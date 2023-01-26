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قطع التواصل مع اهالي سجناء بحرينيين استمرارا لسياسة النظام في التضييق

قطع التواصل مع اهالي سجناء بحرينيين استمرارا لسياسة النظام في التضييق
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن سجناء سياسيون في البحرين قطع التواصل والزيارات مع اهاليهم استمرارا لسياسة النظام البحريني في القمع والتضييق بحقهم.

العالم - البحرين

ونشر الناشط البحريني يوسف الجمري عبر صفحته على منصة تويتر كاتبا: "

وفي وقت سابق افادت "جمعية الوفاق الإسلامية" في البحرين في بيان لها أن التسجيلات الصوتية توالت من العشرات من السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام البحريني بعد نداء استغاثة أطلقه المئات منهم طالبوا فيه بتوفير ظروف إنسانية نظرًا لما يتعرضون له جراء الأوضاع الصعبة والرديئة التي يعيشون تحت وطأتها.

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.

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